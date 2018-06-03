「玩具復活節」 二手玩具愛分享

木球池受小朋友喜愛，小朋友乾脆躺下來享受圓滾木球輕碰按摩和散發的香味。（記者何玉華攝）

2018-06-03 13:08

〔記者何玉華／新北報導〕玩過的玩具不是被遺落在角落，透過玩具醫生修復與重組後，新北市玩具銀行與台灣玩具圖書館協會和TOYOTA汽車公司合作，在全國發起玩具愛分享「玩具復活節」活動，最終場今天在新北市「玩聚窩」舉行，上百對親子歡樂參與。

台灣玩具圖書館協會理事長葉國芳說，「玩具復活節」從兒童節開始，透過行動玩具車巡迴全國15場，深入花東偏鄉，最後一場回到新北市「玩聚窩」，現場有來自日本東京玩具美術館的環保木育玩具，也有在新板藝廊展出玩具如何修復等居家珍寶及紐約大都會博物館的百年文物等，讓親子可以做中學，體驗愛物惜物，創造並分享。

社會局長張錦麗表示，新北市玩具銀行鼓勵大家捐出家中不用的玩具，透過玩具醫生的修復與重組，讓玩具再生、復活，再巡迴偏區供老少共玩或捐贈弱勢團體。另外也推動木質玩具，因為木質溫潤，具有自然的木頭香，小朋友玩起來更安全，對發展遲緩及身心障礙的孩子們更具有療癒的效果。

玩具銀行木球池木球都是利用台灣原產的福杉、柳杉、台灣杉，以及進口的山毛櫸和紅杉等5種木材刨成，考量小孩的抓握能力，每顆約是雞蛋9成的大小。