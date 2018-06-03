台中市水域安全宣導 精彩消防演練吸引民眾駐足觀賞

2018-06-03 13:09

〔記者歐素美／台中報導〕「市長會做所有消防人員的後盾，你們來做人民的後盾」！ 台中市有史以來首場龍舟賽在花博豐原園區的軟埤仔溪進行，市府運動局結合消防局等跨局處今天同步舉辦「水域安全宣導活動」，盼透過水域安全宣導及防溺自救展示，提升全市民眾防溺自救的觀念，並推廣水域運動。

市長林佳龍表示，台灣是多河川的寶島，尤其我們大台中，河川的水域環境相當的大，尤其即將進入暑假，很多人往往會到水邊遊憩，如何注意安全及在發生事故時有效救援，有賴於消防公安演練及各種訓練。

林佳龍表示，市府在豐原軟仔溪舉辦了台中市有史以來第一次龍舟錦標賽，也進行水域安全宣導，希望透過利用已整治好的軟埤仔溪水域達到五重功能，包括防洪治水、打造水岸花都鑽石級公園、作為輕艇國手的訓練基地、每年舉辦龍舟比賽及水域安全宣導等，一兼五顧，一舉五得。一方面提升市民的生活品質，有一個可以親近水與綠的公園環境。

林佳龍說，平常的演練就是在需要的時候可以助人及保護自己安全，水域安全需全民一起重視，一個人如果不小心發生水上災害，如果知道如何自救，就可減少救災人員的損失，同樣要救人的人也要做好各自的訓練，這也是為什麼，3年多來消防局的預算不斷增加，應該有超過5億以上，而且市府的第二預備金，單單用在消防人員相關事務就接近1億元。

消防局今天在軟埤仔溪進行各種水上救援演練，包括水上橡皮快艇S型及O型演練救援，空拍機投擲救生圈及潛水救援等，市長林佳龍也上場發射拋繩槍，精彩演練吸引許多民眾在岸上駐足觀賞。＃