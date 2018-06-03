白沙屯西瓜節 親子下田挑瓜「俗擱大碗」

苗栗縣通霄鎮白沙屯西瓜節，吸引大批親子到產地挑瓜。（記者張勳騰攝）

2018-06-03 13:00

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣白沙屯媽祖婆網站網路西瓜節早瓜季活動，今年邁入第9年，站長駱調彬今天帶領約300位大小朋友直接進到瓜田，依產地批發價買到俗擱大碗的西瓜，現場並舉辦西瓜競標拍賣，有民眾以百元標到大西瓜，直呼不虛此行，也成功的替瓜農行銷逾1萬8000台斤的西瓜。

駱調彬指出，通霄鎮白沙屯地區的西瓜分「早瓜」及「晚瓜」，早瓜產期為每年端午節前後約1個月、種植成功率最高產量也最多、一般都種植30台斤以上紅肉大型瓜。

晚瓜產期為每年中元節前約1個月、適逢颱風季節風險較高、產量較少、一般都種植10多台斤的紅肉花紋瓜等，今年的早瓜，因天候關係，提早2週採收。

駱調彬今天帶領來自全國各地約300大小朋友到瓜田挑瓜，產地價每台斤11元，大家忙著挑選，瓜農也忙著切西瓜讓大家吃免驚。有人一口氣買了10顆大西瓜分送親友，今天也替瓜農行銷逾18000台斤西瓜。

現場還有西瓜競標，10元起標，搶標聲此起彼落，有參與民眾以百元標到大西瓜，直呼不虛此行。

「因為好吃，所以每年都來！」來自彰化縣的江先生，已第9年參加，他說，帶著孩子認識到產地認識西瓜，體驗田園生活，是不錯的親子活動。

駱調彬說，由於此活動僅辦一梯次，民眾仍可自行到產地找果農買西瓜。