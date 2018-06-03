連日高溫 興仁水庫魚群暴斃

2018-06-03 12:49

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖連日高溫不雨，3座地面水庫幾已乾涸見底，進入第一階段限水，不料又傳出興仁水庫魚群暴斃，大批魚屍腐臭味四溢，令人擔憂民生用水品質，環保局與自來水公司派員前往處理，並表示興仁水庫已是呆水位，未供應民生用水。

興仁水庫數日前就發生魚群暴斃，數量逐日增加，並傳出陣陣腐臭味，雖然民眾多次反映，卻未見相關單位前往處理，再度在澎湖臉書社團PO文，令人觸目驚心的死魚照片，引發各界反應熱烈，自來水公司及澎湖縣政府環保局一早就派員前往，展開死魚打撈及水質檢驗。

自來水公司雇請員工進入水庫打撈死魚，現場惡臭難耐，清理出約100多公斤魚屍，大都是吳郭魚，而環保局副局長許佳珮也至現場了解，並進行水質檢測，包括PH值、溶氧度及導電度等，除了酸鹼值稍高外，其餘都在正常值內，初步研判是連日高溫，又未下雨造成水無法流動，水藻孳生導致優氧化，才會出現魚群大批暴斃情況。

由於部分魚屍已死亡多日出現腐臭味，外界擔憂民生用水品質，自來水公司澎湖營運所表示，興仁水庫已是呆水位無法抽水，現僅有東衛及成功水庫13萬噸水，若下週颱風未來襲，恐將進入第二階段限水；另外傳言澎湖近來自來水消毒藥味重，水公司表示消毒用量有一定標準，民眾可安心使用。