漁業復育 瑞芳海域放流萬尾亞成魚

2018-06-03 12:26

〔記者俞肇福／新北報導〕鑒於海洋環境持續惡化，聯合國將每年6月8日定為「世界海洋日」，以提高全球對當前海洋所面臨問題之關注；新北市政府今天由副市長李四川帶隊，邀請漁會與當地志工搭乘娛樂漁船，至瑞芳保育區進行1萬尾黃鰭鯛、黑鯛亞成魚放流活動，聯手守護海洋，迎接世界海洋日來臨。

今日放流物種其中100尾，農業局與海洋大學研究團隊合作標識追蹤牠們後續生存與適應的情況；農業局請漁民如果發現受標記之黃鰭鯛或黑鯛魚體，請記下發現的時間、地點、大小並拍下照片，通報協尋與通報標識放流魚類研究團隊。

新北市擁有長達145公里秀麗海岸線，市政府於今年6月將世界海洋日擴大辦理新北海洋月系列活動，聯同萬里、金山、瑞芳、貢寮與淡水5區漁會響應，6月2日於野柳舉辦淨灘活動，今天與明天則分別於瑞芳與貢寮保育區與海洋防衛隊志工、學生及當地居民共同舉辦放流活動；淡水區漁會6月20日舉辦清除港內廢棄漁網具，而金山區漁會將在6月27日號召藍海艦隊的漁船主出海清除海漂垃圾，共同努力守護海洋環境。

李四川與瑞芳區漁會及深澳漁業志工一同乘船至瑞芳保育區，放流黃鰭鯛與黑鯛亞成魚共計1萬尾，該批亞成魚係新北市貢寮海洋資源復育園區自行培育，體型長達10公分，不僅活力旺盛，對環境適應力也強。

李四川表示，希望藉5區系列活動串聯大眾一同保育新北漁業與生態資源，實踐永續海洋理念。