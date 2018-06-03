終於降了！ 中油宣布汽、柴油明均降0.4元

2018-06-03 12:09

〔即時新聞／綜合報導〕終於降了！中油宣布明（6日）晨零時起，依浮動油價機制計算，汽、柴油每公升均調降0.4元。

中油表示，本週原油價位受沙、俄兩國擬放寬油國減產限制，以及美國原油產量續增導致價格下跌，但因經濟部日前公布之油價平穩機制，經計算汽、柴油每公升各吸收0.1元，因此依公式計算，汽、柴油每公升均調降0.4元。

調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.8元、95無鉛汽油每公升30.3元、98無鉛汽油每公升32.3元、超級柴油每公升26.9元。