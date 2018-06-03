回收寶特瓶DIY黃槿花妝點老街磚牆 喜樹幼兒有創意！

台南市南區喜樹附幼小學童用黃槿樹元素彩繪老街牆面。（記者王俊忠攝）

2018-06-03 11:24

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市南區喜樹國小附設幼兒園近日進行在地文化課程，結合環保回收寶特瓶做成的黃槿花，貼在喜樹老街斑駁紅磚牆上做裝置藝術；小朋友也用畫筆在老街牆面畫出代表喜樹的黃槿樹，創新裝置藝術結合環保概念妝點老街新樣貌、重現老街風華。

喜樹附幼孩子們經常在上課時間化身為小小探索家在社區進行探索，孩子從探討喜樹故事開始、了解喜樹社區在3百多年前原本是個熱鬧漁村，但因為人口外移、捕魚產業消逝，從熱鬧老街聚落變成稀稀落落的街道。但在喜樹成長的孩子透過探索在地故事，用五感踏查這條具有歷史意義的老街、用自己力量妝點老街樣貌。

有小朋友發現老街裡牆面看起來斑駁、老舊，想把代表喜樹社區在地文化的黃槿樹彩繪在牆面上，幼兒與教師於是邀請家長、社區人士一起進入老街共學合作，大班幼兒構圖；中班塗色；小班用小手蓋印出黃槿葉圖案，花現喜樹文創店鄭老闆欣喜看見孩子們替老街注入新力量與生命，也一起繪製代表喜樹的畫面。

此外，喜樹附幼孩子們利用回收的寶特瓶罐，製作成環保黃槿花，貼在老街紅磚牆，讓原本斑駁老舊的磚牆綻放出不同的創新光彩。喜樹附幼請王龍雄校長、萬皇宮主委蔡忠壽與喜南里長曹和田為環保磚牆揭牌。有社區家長開心地說：「韓國有梨花牆面；我們喜樹也有黃槿花牆面呢！」。

王龍雄校長表示，喜樹附幼成立迄今6年多，教師群一直致力於將在地資源融入教學活動中，提升幼兒對自己家鄉的認識，用孩子的力量共構重創喜樹社區，這不僅僅是師生創作，更結合社區人士與樂齡阿公阿嬤的智慧，在喜樹老街繪製出新樣貌，增深孩子對於生長地的認同感。