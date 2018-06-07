天天吃好料》員山鄉楊彩卿魚丸米粉 非吃不可的在地美食

楊彩卿魚丸米粉料好實在，許多人一吃成主顧。（記者江志雄攝）

2018-06-07 09:05

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣員山魚丸米粉名聞遐邇，員山加油站到員山鄉公所之間的員山路一段，800公尺內約有15家專賣店，出現「魚丸米粉一條街」，老字號的楊彩卿魚丸米粉在地飄香45載，被譽為非吃不可的在地美食。

位在員山鄉市區的員山路一段，是宜蘭市通往福山植物園、太平山、武陵農場主要道路，魚丸米粉為當地知名庶民小吃，地方鄉親當成可口點心，外地遊客路過時紛紛「聞香下馬」，人氣店家楊彩卿魚丸米粉經常高朋滿座，人氣強強滾。

楊彩卿魚丸米粉以大骨熬湯作為湯底，招牌美食是魚丸米粉油豆腐（粗條米粉+魚丸+油豆腐），另有魚丸粿仔油豆腐、魚丸麵油豆腐口味，扮演靈魂食材的魚丸，由店家自製，採用南方澳捕獲的旗魚、黑鯊魚肉打成魚漿，依照一定比例混合製成，吃起來口齒留香，凸顯員山魚丸米粉的與眾不同。

楊彩卿魚丸米粉第二代掌門人楊啟鳴說，自家的魚丸米粉料好實在，大骨湯頭清爽甘甜，新鮮魚丸搭配油豆腐美味無比，加入米粉、粿仔或油麵都非常好吃，若加點店內自製的辣椒醬，更是一絕，很多人一吃成主顧。

許多遊客到宜蘭遊玩，專程前往員山鄉大啖魚丸米粉，旅外宜蘭遊子假日返鄉，不忘到楊彩卿魚丸米粉店裡報到，重溫熟悉的好味道。

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