世界海洋日 成功國小海洋遊艇饗宴

2018-06-03 09:12

〔記者張忠義／高雄報導〕高雄市成功國小配合六月世界海洋日，進行一場海洋遊艇饗宴，讓小朋友透過遊艇遊港，親身體驗與觀察高雄港；許多首次搭遊艇的小朋友直喊著「好多船，好美麗的港」，也希望下次跟家人一起快樂出航。

校長呂佳真說，成功是高雄市臨海學校，鄰近的高雄港就是最佳天然教材；高雄港見證高雄的繁榮發展與經濟起飛的歷史，因此規劃遊艇課程，讓小朋友了解高雄港集商、軍、漁、遊憩等四港合一的歷史背景與功能。

遊艇行經壹港口，海洋之心、海軍船泊位、旗津漁港、造船廠、貨櫃船泊位，二港口接著前鎮漁港、亞洲新灣區、漁人碼頭等，返回哈瑪星哨船頭公園。

由於正值黃昏，師生在遊艇上欣賞夕陽美景，搭配船家解說員導覽，了解港口運作情形及碼頭事蹟，進而懂得珍惜與保護海洋資源。

有小朋友說，沒想到港口這麼美，且還有各種不同功能船隻進出，更是第一次從海上觀察陸地，整個視野及景觀都不一樣了！

因為近海更需要知海、惜海，校長呂佳真表示，校內結合歷史脈絡、地理位置、社區資源及在地特色，響應海洋教育發展校本特色課程；而認識海洋與自身關聯，海洋教育更作為市本課程，成功國小身為臨海學校責無旁貸。