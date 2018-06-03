06/03 各報重點新聞一覽

2018-06-03 06:23

自由時報

美國防部長：提供台灣防衛

美國國防部長馬提斯二日在新加坡舉行的「香格里拉對話」年度會議上演說指出，中國軍事化南海人造島礁的目的是為「恫嚇與脅迫」該區各國，但是美國不會放棄在印太地區的領導角色，「這是我們的優先戰區」。他也強調，美國「反對企圖改變現狀的所有單方面努力」，將繼續依「台灣關係法」提供台灣防禦所需的武器與設施。

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新光三越 婦遭擄劫財

台北市新光三越百貨地下停車場，驚傳刀匪隨機挑選開名車女子擄走劫財案！卅九歲王姓女子前晚與林姓閨密相約在新光三越A11館餐敘，臨時回車上去拿要送給閨密的禮物，遭劫匪謝至偉持刀挾持上車，謝先盜領對方十一萬五千元，再把王女載至新北市新莊一家汽車旅館囚禁，被害人趁謝男短暫離房時打電話向櫃檯求救，警方趕來救出王女、逮捕謝男；被害人遭挾持驚魂近三小時。

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走得有尊嚴 民眾可預立醫療終止治療

前體育主播傅達仁遠赴瑞士求安樂死再掀討論，安樂死在我國並未合法，但明年一月六日將實施亞洲第一部病人自主權利專法，民眾可預立醫療決定終止、撤除或不施行心肺復甦術等維持生命治療，或鼻胃管灌食等人工營養及流體餵養，六月一日正式預告施行細則草案，除末期病人、不可逆轉的昏迷狀況、永久植物人狀態、極重度失智外，痛苦難耐、無法治癒等特殊病況，也可向衛福部提出申請，經審議通過也適用。

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蘋果日報

驚悚 惡煞埋伏停車場 隨機洗劫 貴婦新光三越遭擄

台北新光三越信義新天地，前晚許多貴婦正開心血拼，但在地下停車場，1名男子鬼鬼祟祟準備隨機犯案，1名貴婦開啟BMW轎車車門，男子隨即抽出摺疊刀衝向前抵住貴婦臀部說：「上車！聽我的話，我不會傷害妳！」貴婦嚇傻，被逼坐在後座任由搶匪開車離去，她驚魂甫定，以LINE向閨蜜求救，劫匪拿著她的提款卡領走11.5萬元，被控制行動3個多小時，警方獲報在1間摩鐵逮捕大膽劫匪、將貴婦救出。

12車包夾 海陸兵遭槍殺

昨凌晨3時許，海軍陸戰隊何姓上兵駕車從屏東潮州鎮延平路一處加油站右轉後，突遭12車前後包夾，10多名惡煞砸車開槍，何男身中一槍，子彈貫穿肺臟送醫不治；何男被殺前3小時，20多名古惑仔騎車在350公尺遠的加油站內砸賓士車，造成3乘客輕重傷，潮州一夜2兇案造成1死3傷，居民痛罵：「治安敗壞至極！」

聯合報

北市中小學教室全面裝冷氣

中小學教室全面裝冷氣，教育部一直以冷氣「非校園必要設備」為由「從長計議」，但台北市教育局五月底發文教育部，率先將冷氣機列為校園「基本設備」，市長柯文哲也決定中小學教室將全面裝冷氣，估計初期建置費用約十五億元。建置費用及電費由市府埋單或使用者付費，北市府正研議中。

固邦誼 蔡總統8月擬二訪巴拉圭

據了解，總統府正規畫蔡英文總統於八月出訪友邦國家，包括出席巴拉圭總統當選人阿布鐸的就職典禮，並且首度造訪加勒比海邦交國，值得注意的是，此次出訪行程可望過境美國東岸，這也是美國總統川普在簽署「台灣旅行法」生效後，蔡總統首度過境美國。

中國時報

陸戰隊員遭槍斃

無法無天！海軍陸戰隊士兵何勝文2日凌晨3時許準備返回營區，在屏東潮州加完油，出加油站時遭12輛車包抄，10多人拿球棒砸車、開槍，子彈從背部射入傷及肺臟，送醫急救不治。案發後警方成立專案小組，陸續帶回7名涉案人偵訊，其中大部分只有18歲左右，另有6人自己到案，開槍主嫌則尚在追查中。12輛包抄車輛，已排除1輛涉案。

川普宣布 川金會6月12如期舉行

萬眾矚目的「川金會」在歷經取消風波後重上正軌！美國總統川普1日在白宮接見北韓領導人金正恩特使金英哲，並收下其遞交的金正恩親筆信，隨後宣布美朝峰會將如期於本月12日在新加坡舉行。川普稱北韓表明願意實現無核化，雙方可能在川金會上宣示結束朝鮮半島戰爭狀態。