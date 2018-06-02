鳳山溪再生水廠8月通水 日供產業用水2.5萬噸

2018-06-02 23:47

〔記者楊綿傑／台北報導〕產業最怕缺水，為了讓水源更有效運用，國內首座萬噸級再生水廠─高雄鳳山溪再生水廠，8月將完成第一期工程，可供給產業用水每日2.5萬噸，到明年甚至可達4.5萬噸，相當於一般常見的白鐵水塔約2萬多個，將可充分滿足當地產業用水需求。水利署也指出，再生水處理具有耗能較少、成本較低優勢，將是未來大力推動方向。

根據水利署資料，鳳山溪再生水廠目前進度為興建工程82％、配水管線97％、輸水管線99％，將於8月完工通水，預估增加每天2.5萬噸再生水的供應量，到明年8月全期完工時，供應量更將達每天4.5萬噸。而高雄地區另有臨海再生水廠，已於今年3月14日公告興建招商，預計2021年底完工，預計將可供應臨海工業區每日3.3萬噸再生水，再生水未來將成高雄地區產業發展的重要供應水源。

水利署副署長王藝峰解釋，再生水的來源是家庭廢水，例如一般洗手、洗澡、洗車的水，會隨公共污水下水道流到污水處理廠，經處理到符合放流水標準後，就放流到海洋或河川裡，若再經過一些處理，就可供使用，甚至經過RO逆滲透的程序，還可以拿來飲用。

不過，王藝峰也說，目前尚未將再生水拿來飲用，主要是處理技術上還可有更好的空間，其次也憂心民眾喝的時候會有心理障礙，還有在過濾過程中，礦物質會被濾掉的問題，但產業使用上不太需要考慮這些問題，所以目前只供應工業使用。

回顧台灣在再生水的利用，王藝峰說，第一個示範區是在高雄加工出口區的楠梓再生水廠，於2011年完工，當時是與日月光集團合作，成效很不錯，後來也由日月光管理，專供日月光在製程上使用。目前除了高雄這兩座，幾年內也將陸續在台南永康、安平、台中豐原及中科附近設置再生水廠。

王藝峰還說，再生水將是大力推動方向，因為不管在耗能及處理成本上，都優於海水淡化。再生水1噸成本約12至15元，就算將建廠成本分攤進去，1噸也只有20至30元，海水淡化則必須是萬噸及大廠，1噸才有可能壓在30元，但台灣目前離島的海淡廠，1噸水成本都有35至80元。至於耗能部分，再生水1噸大約耗電1.5度至2.5度，不過海水淡化1噸水需消耗3.5度至8度電。