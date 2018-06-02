不捨！愛文芒果之父鄭罕池辭世 享壽89歲

鄭罕池的故事被編成繪本，列為鄉土教材。（台南市政府提供）

2018-06-02 23:19

〔記者吳俊鋒／台南報導〕被稱為「愛文芒果之父」的台南市玉井區耆老鄭罕池，56年前努力推廣栽種，在地方成功扎根產業，造就芒果故鄉的美譽，貢獻深獲推崇，學校還將其生平事蹟編製成繪本，列入鄉土教材；已89歲的他，本月1日於家中辭世，地方各界不捨、哀悼。

親友指出，鄭罕池有抽菸習慣，當天安排到醫院胸腔科回診，老先生早上喝完魚湯後，家屬先幫忙他洗澡，再扶至房裡休息片刻，準備出發，9點30分左右叫門時，他已在睡夢中辭世，表情安詳。

1929年出生的鄭罕池，老家在玉井區中正里的斗六仔部落，務農的他，早期以甘蔗為主，提供製糖，後來轉型，栽培果樹，是台灣種植愛文的先鋒。

起初因栽培技術不夠純熟，又遭遇寒害，鄭罕池的首批果樹僅4株存活，種到第3年才有收成，一開始的推廣工作，相當辛苦。

由於芒果蟲害多，鄭罕池開發白紙套袋的方式來防範，成了後來台灣標準的芒果栽培法，他也將種愛文技術傳授給有需要的農民，大家的收益都提高了，造福鄉梓。

芒果的品種多樣，以愛文最受歡迎，也成功拓展外銷市場，被稱為「盛夏的紅寶石」，鄭罕池當時的堅持與努力，讓地方感念不已，2011年獲頒榮譽市民。

鄭罕池後來舉家搬到玉井市區，妻子楊玉桃14年前過世，葬在斗六仔，他每天不辭辛苦地騎機車回墓園探望，現場哼唱《愛妳入骨》等日本歌曲，與老伴一起懷念往日的甜蜜時光，令人感動，也被稱為「癡情男子」。

家屬表示，雖然已近9旬，當了曾祖父的鄭罕池，身體仍相當硬朗，今年初，走路時跌倒，行動不方便，無法再自由騎車回老家看妻子，但他還是會望著以前的合照，追憶過去，真的用情很深。

之前曾為鄭罕池拍攝紀錄片的長榮大學副教授陳彥龍，去年才又帶著學生去探視，得知這位慈祥的長者離開人世，他難過、悼念，但也覺得鶼鰈情深的阿公夫婦，終於可以在另一個世界相會了。

各界很推崇鄭罕池對地方產業的貢獻，家屬卻說，其實他常向兒孫們訓示，凡事善盡職責，能幫忙的就要去協助，但不必居功，全力以赴就是。

愛文芒果之父鄭罕池的故事

去年長榮大學副教授陳彥龍（右）探視鄭罕池，一起合影。（陳彥龍提供）