唐鳳成大畢典「線上即問即答」演講 給畢業生的話是…

2018-06-02 22:41

〔記者洪瑞琴／台南報導〕數位政務委員唐鳳今天（2日）應邀在成功大學畢業典禮擔任演講貴賓，別出心裁地以學生線上提問現場答覆方式發表演說。她與成大畢業生分享經驗談，不管是人與人之間，或是人類與AI之間，未來都只有協同合作，也只有協同合作組成的團隊才有競爭力。

今天演講內容，完全由成大學生當場決定，透過網站連結及QR Code，由學生上線匿名提問，並依照問題獲得認同的按讚數來決定答題優先順序，短短5分鐘就有近40個發問。

唐鳳在直播畫面準備時，先輕鬆舉例，有人問我，「長頭髮加上來台南，會不會很熱？」引起現場一片笑聲。但唐鳳仍認真回答，「其實還好，不會特別熱，因為我的長髮特別找了社會企業『好剪才』打薄過。」順便宣導社會企業理念，又讓現場笑開了。

關於未來AI人工智慧時代的看法，唐鳳特別強調，人類之間需要「獨特生命經驗」的部份，是無法被AI人工智慧所取代，也看不到任何被取代的可能性，所謂獨特生命經驗，就是兩個人不同的人來做同一件事會出現兩個不同結果，如果是不同的人做同一件都只出現同一個結果，那就是未來會被AI所取代的冗事。

唐鳳說，唯一不會被取代的，就是要轉個身找到自己跑的方向，跟所有人跑在不同的跑道上，這樣才能贏在起跑點，也不會有人跟你跑一樣的方向，同時會發現各種不同專長可以跟你一起組隊打怪的人會出現。

被問到台灣外交政治及身分認同問題時，唐鳳強調，台灣一直是向上向外發展的。一年半前，她剛入閣時就曾被記者提問台灣未來的方向，分享當時回答所唸詩句：「400萬年以來，在歐亞板塊與菲律賓海板塊相互碰撞之下，台灣一直持續向上，仰望星空。這是地質學上的答覆，這也就是台灣的未來。」

唐鳳說，外交常被認為是政治主權上官方的外交，但受到打壓的不只是國家政治主體，也有許多是想法及價值受到打壓，而台灣是其中最強大的一個，既然知道被打壓的感覺，台灣就可以尋求共同價值的方式去送暖，數位治理及送暖方式己入外交部施政方針，未來也將是外交的可能方向。

唐鳳引用海上的人詩句，「我們有最冒險的祖先，也經歷最慘烈反覆的殖民，經過400年，我們已是自己的主人，能不能不要自囚，讓海岸線不再是封鎖線，讓島上的人重新成為海上的人」。