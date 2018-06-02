醫病》4旬男走路氣喘吁吁、久咳不癒 竟嚴重心衰竭險猝死

2018-06-02 22:29

〔記者蔡淑媛／台中報導〕45歲的李姓科技男長期吃鹽酥雞、喝搖搖杯，3年多前父親中風後，他辭職回家照顧，日夜顛倒失眠、心力交瘁，後來走路氣喘吁吁、下肢水腫、久咳不癒，就醫已經重度心衰竭恐猝死，服藥後效果不佳，今年3月裝置心律調節器，心臟功能恢復良好。

台中榮總心臟衰竭科主任黃金隆說，現在40歲以上就有1.2人罹患心衰竭，而且年輕化，心衰竭原因有7成是血管阻塞造成缺血性的心肌病變，3成是自發性，包括基因、感冒等病毒感染、免疫力低下等，懷疑李男長期壓力大、免疫力差等原因造成心臟病。

李姓病患年紀輕輕卻走路氣喘吁吁、咳個不停，以為感冒到診所就醫，他說，醫師發現他的心室擴大，心功能比重症病人裝葉克膜還差，趕緊轉診到台中榮總，馬上就被收治住院。

黃金隆說，李男罹患擴張型心肌病變合併左側支束完全阻斷，就醫時左心室擴大1.5倍，心臟電路傳導完全阻斷，心室亂跳，心臟射出量12％（正常值為50％）病情已經嚴重到會猝死，住院治療穩定病情，出院後持續服藥，但效果有限，後來經心導管手術裝置心律調節器，心臟射出量提高到34％，能正常工作。

黃金隆說，根據健保署資料，全台每年約有2萬2000人因嚴重心臟衰竭住院，如果沒有好好治療跟改變習慣，3個月內再住院機會高達30％，5年死亡率逼近50％，比癌症還要高。

台中榮總心臟內科醫師王奇彥表示，心臟衰竭的症狀不明顯，通常有症狀送醫後才發現已患病，但心臟衰竭早有前兆，若感覺「累、喘、腫」反覆性下肢水腫、沒有原因的走路喘、咳嗽、感冒久久不癒，或夜晚忽然胸悶難耐，甚至要起床開窗透氣，就要盡速就醫。