「謝謝這份沒有血緣的愛！」她穿學士服 淚謝第二個媽媽

蘿蘿（化名，右）感謝扶養人周小姐8年來的資助與照顧。（記者許倬勛攝）

2018-06-02 21:02

［記者許倬勛／桃園報導］「謝謝這份沒有血緣的愛，讓我有了未來！」

蘿蘿（化名）國小時家庭遭逢巨變，媽媽因病離世，唯一的經濟支柱爸爸也因車禍長期臥床，在桃園市家扶中心的媒合下，蘿蘿從國中起接受周阿姨的認養扶助，讓她生活無虞，順利從大學畢業。家扶中心今天（2日）上午舉辦相見歡活動，即將出社會的蘿蘿，最後一次以受助童的身分與周阿姨見面，她穿上學士服感動地向周阿姨道謝。

蘿蘿說，國小時媽媽因病去逝，爸爸又接著倒下，姊妹3人手足無措，頓時陷入愁雲慘霧，幸好家扶中心介入，得到周阿姨的幫助，「記得國二時的冬天很冷，我與阿姨初次見面，她替我圍上圍巾，感覺很溫暖，就像是被善意擁抱著。」除了每月固定的扶助金，周阿姨也會定期透過家扶中心與蘿蘿聯繫，關心家中的狀況，並替3姊妹添購生活用品與衣物。

蘿蘿說，因為從小受惠於人，更明白助人的重要性，因此在學期間，都會利用課餘時間，撥空去教導偏鄉孩童的課業，「就像周阿姨之於我，我也想回饋需要幫助的孩子們」。隨著畢業季來臨，蘿蘿與周阿姨將結束受扶人與扶養人的關係，她說，未來想考取空姐，去世界各地看一看、豐富人生閱歷，也會延續周阿姨的這份愛回饋社會！