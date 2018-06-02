墾丁南灣藍傘首日上路 大獲好評！

墾丁南灣藍傘首日上路。（記者蔡宗憲攝）

2018-06-02 21:02

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁南灣沙灘歷史悠久的七彩傘海，終於在昨天劃下句點，在墾管處規範下，海灘的景觀轉換成一片深藍傘海，比過去的畫面純淨許多，但仍有遊客對周邊雜亂設施詬病，墾管處強調，接下來就是整頓如「難民營」的海灘周邊。

墾丁南灣沙灘公告2日起全面改換藍傘，不少人認為當地業者眾多，恐怕仍有投機者沿用舊傘，墾管處人員一早前往稽查，發現少數來不及拔除的舊傘要求移除，業者都立刻進行更換，整個海灘遮陽傘已經全面完成更換。

這次的遮陽傘更換計畫，相當難得都由當地業者捐贈及更換，經所有業者投票決定統一陽傘顏色（藍色），第一批630隻陽傘由在地業者「樂活南灣公司」及「俥亭停車事業股份有限公司」協助購置，後續將由業者自行替換統一形式，目前租傘價格都是每次300元不限時間。

墾管處遊憩課表示，南灣現況有許多讓人詬病的缺點，包含業者陽傘雜亂、拖曳車亂停、環境不夠乾淨等，在面對遊客對遊憩品質要求提升的現在，南灣的改變勢在必行，這次的遮陽傘統一規範，如有業者私下恢復使用舊傘，經稽查人員勸導不停，會影響後續經營權利。

至於目前堆置到岸際，仍相當雜亂的水上活動玩具及裝備，墾管處強調，除了每日營運結束後所有插立陽傘拔除（留一排定位之用），暑假期間開始將規劃放置區及營運區，逐步解決南灣沙灘景觀問題，重塑當地戲水勝地的美名。