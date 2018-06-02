明天東、北部有短暫雨 中南部悶熱、山區留意午後雷陣雨

明天午後中南部山區對流發展仍會較為旺盛，有局部短暫雷陣雨、局部大雨發生機率。（資料照）

2018-06-02 21:30

〔即時新聞／綜合報導〕根據《中央氣象局》指出，菲律賓附近熱帶系統活躍，位於南海的熱帶系統已於今天（2日）早上8點增強為熱帶性低氣壓，可能發展為今年第4號颱風「艾維尼」，其東南側有一低氣壓仍在整合中。這兩個熱帶系統對於台灣下週的天氣可能有所影響，但不確定性仍大，提醒留意最新氣象資訊。

降雨部分，明天滯留鋒持續影響台灣，但因鋒面結構不強，有逐漸減弱的趨勢，發生大範圍、大量降雨的機率不高。東半部、基隆北海岸、北部山區等迎風面將出現局部短暫陣雨；白天熱力作用影響，午後中南部山區對流發展仍會較為旺盛，有局部短暫雷陣雨、局部大雨發生機率。

氣溫部分，《中央氣象局》指出，明天北部、東北部高溫會較今天再稍回升，可來到30、31度左右；花東高溫也在30度出頭；中南部仍是悶熱、紫外線指數高，高溫在32度至35度間，提醒中南部地區的民眾外出活動記得防曬並多補充水分。

空氣品質部分，根據行政院環保署空氣品質預報，明天因擴散條件不佳，中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級，北部、竹苗、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，花東空品區為「良好」等級。指標污染物為細懸浮微粒。

紫外線部分，根據《中央氣象局》指出，新竹以北紫外線均屬高量級；苗栗以南至嘉義，以及宜蘭、花東、高雄、屏東及金門均屬過量級，惟台南、澎湖達危險級，需注意防曬。