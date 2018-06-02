台中巧聖仙師文化祭 東勢熱鬧踩街

巧聖仙師文化祭的踩街遊行，從東勢區慈濟靜思堂盛大開走。（台中市客委會提供）

2018-06-02 21:12

〔記者黃鐘山／台中報導〕2018台中巧聖仙師文化祭連續2年獲行政院客委會遴選列入「客庄12大節慶」，系列活動之一的踩街遊行今天展開，共8支隊伍參與，結合老、中、青、幼各年齡層，並融入台中花博、巧聖仙師工藝及客家文化等元素，熱鬧滾滾。

台中市客委會說，今年藝「踩」山城踩街活動，從東勢區慈濟靜思堂出發，參與隊伍包括青楓舞劇坊、台中女中樂儀隊、大屯客家藝術團、如玲舞蹈團、東勢農民老人會、台中市客家音樂曲藝研究學會、東勢區弘韻婦女音樂協進會、育英國中管樂隊等。

今天的活動在市府客委會主委劉宏基、市政顧問劉坤增、客委會委員魏坤文、東勢區長徐佩鈴及東安里里長楊嘉裕等人鳴炮下，踩街隊伍盛大開走，花博吉祥物虎媽也到場共襄盛舉，吸引許多民眾觀賞同樂。

劉宏基說，踩街活動除了展示客家文化及花博元素，最重要的在於突顯魯班工藝精神，以發揚技職教育為重心；盼透過舉辦巧聖仙師文化祭，喚起對於技職教育的重視，並提升技職行業從業人員的尊榮感，吸引年輕人投入，適性揚才。

劉宏基說，表演隊伍有的在服裝上以古典水墨色為基調、髮型採用春秋戰國時代的「幘」或「巾」，梳髮結於頂，束於帶或頭巾，再搭配魯班尺、墨斗、鋸、傘、鎖、木鳶、雲梯及規矩方圓等道具，也有人結合花卉多彩繽紛的舞蹈，均別具巧思，呈現活力、多元的嘉年華活動。