台大藥學系友捐4000萬 助學弟妹攻讀碩博士

台大藥學系系友許中強（中）事業有成，決定回饋母校科系，捐贈4000萬元新台幣，提供獎學金補助未來學弟妹攻讀博碩士，最多可領8年，每人總補助可高達720萬元。台大藥學專業學院院長沈麗娟（右）與美國密西根大學藥學院院長（左）共同合影。（台大藥學系提供）

2018-06-02 20:01

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學藥學系系友許中強與吳芳華夫婦在美國創業有成，決定積極回饋母校捐贈4000萬元，要幫助未來的學弟妹攻讀碩博士，每人最多可獲8年補助，獎學金最多高達720萬元，是學術界少見的高額單人獎助。藥學系今天也頒發感謝狀，感激系友無私貢獻。

台大藥學專業學院院長沈麗娟表示，系友傑出表現，讓母系發光發熱，而在美國創業有成的許中強及吳芳華夫婦，今年初捐贈4000萬元，協助系所推動「三明治學程」，薦送優秀碩士生到美國密西根大學攻讀博士，每人最多可獲8年補助。

沈麗娟進一步解釋，該獎學金包含2年國內碩士研究補助、美國4年攻讀博士獎助金，與未來回國2年服務的獎學金等，估算每生最多可領的獎助金高達720萬元，是國內學術界少有的高額獎助金。

沈麗娟說，科系培育藥學人才的課程從臨床、藥物研發、藥學工業、藥事經濟、法規，不一而足，醫院臨床實習更是幾乎涵蓋所有醫療專科，甚至是提供獎學金薦送學生到美國頂尖大學醫院做海外實習，也因此培育出國內外許多傑出藥學人才。