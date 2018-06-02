高雄騎到鵝鑾鼻！200學童單車長征 揮汗飆淚領畢業證書

國小畢業生從高雄市四維行政中心廣場出發。（記者黃旭磊攝）

2018-06-02 19:47

〔記者黃旭磊／高雄報導〕200多名國小畢業生單車上路，從高雄騎到鵝鑾鼻燈塔，在燈塔前領取畢業證書。

高、屏地區19所國小學童車隊今天（2日）上午8點從高雄市四維行政中心廣場出發，教育局長范巽綠送行，經過近10小時騎乘120公里，傍晚6點左右騎到燈塔，臉上交織淚與汗，從民族國小校長張宏仁手中領取畢業證書，歡慶畢業。

「107年國小單車畢業典禮」由張宏仁、台灣單車休閒產業發展協會理事長林悉弘策劃，高雄市民族、民權、七賢、文華、文府、文山、四維、橋頭、勝利、新光、大華、瑞豐、後勁、新上及陽明等15所國小畢業生參與，而屏東縣屏大附小、仁愛、忠孝以及恆春國小，60名畢業生前晚夜宿民族國小，隔天上午一起出發。

行前，學生經過基礎課程及70公里中程訓練試煉，學習單車維護知識、變速、行進間安全及群體合作關係。

今天豔陽高照，車隊行經雙園大橋，在枋山國小吃午餐並短暫休息，一路往國境之南鵝鑾鼻燈塔前進，學生們不畏烈日、落山風與體能極限，警方則沿路交通管制，並有救護車、後勤補給隨行給予安全保障。

林悉弘說，天氣實在太熱，在市區騎非常難熬，幾個小朋友抽筋，但仍努力趕上隊伍，騎到枋山比較涼快，傍晚騎到燈塔時非常感動！