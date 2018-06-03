注意！中彰投汽車道路路考 這3項害最多考生「出局」

小型車道路考驗實施滿1年，台中區監理所統計發現，考生「卡關」出局第1名是「交岔路口紅燈停車時，前懸超越停止線或佔用機車停等區」。（記者陳建志攝）

2018-06-03 00:00

〔記者陳建志／台中報導〕小型車道路考驗實施已滿1年，中彰投共有4萬6000多人參與路考，公路總局台中區監理所統計後發現，讓考生直接出局的前3大「卡關」項目是，紅燈停車時前懸超越停止線或佔用機車停等區、行駛中車輛壓實線、路邊停車前或起駛前，未依規定顯示方向燈、未轉頭察看照後鏡注意有無車輛行人，每1項都是直接扣32分出局下車，提醒參與考照民眾要多留意。

台中區監理所駕駛人管理科長劉昌烈表示，小型車道路考驗從106年5月1日開始上路後，民眾想要拿到駕照，除了筆試，還要通過場內考驗與實際上路的道路考驗，中彰投地區到5月底已有4萬6400多人參與道路考驗，項目包括行車前檢查及起駛前動作、交岔路口、斑馬紋行人穿越道線、路邊臨停，以及車道行駛、變換車道、路口轉彎、迴車等，1年下來通過率約89％。

劉昌烈表示，實施1年後統計發現，前3大「卡關」項目，第1名是交岔路口紅燈停車時，前懸超越停止線或佔用機車停等區，一出錯就扣32分，立刻下車；第2名是行駛中車輛壓實線，包括路面邊線、分向限制線、禁止變換車道線等，同樣會被扣32分；第3名則是路邊臨時停車、靠邊停車前或起駛前，未依規定顯示方向燈、未轉頭察看照後鏡及未注意有無障礙或車輛行人，同樣扣32分，因滿分100分，70分及格，只要出錯一次就出局了，其他還有路邊臨時停車，距離路邊緣石超過60公分，也會被扣16分。

台中區監理所劉英標所長也提醒民眾，為讓場內考及道路考扣分標準一致，原本場內考未依規定繫安全帶扣16分，上、下車開車門前未留意有無人車通過扣8分，從107年2月1日起，全都改成扣32分，請民眾注意養成正確的駕駛習慣。

劉昌烈強調，實施道路考驗所設計的項目，並非想把考生考倒，而是要讓民眾養成良好的駕駛習慣，確保駕駛人不疏漏任何細微的環節，促進用路人的交通安全。