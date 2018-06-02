打開10年前寫給自己的信！聽障生想當歌手 如今攻讀牙醫系

沈同學由當年的導師代念10年前寫給自己的信，原本想當歌手。（記者蔡淑媛翻攝）

2018-06-02 19:05

〔記者蔡淑媛／台中報導〕打開時光膠囊，寫給10年後自己的一封信！北屯區文心國小今天（2日）舉辦校友回娘家活動，100多名校友畢業10年後重回校園，打開畢業時寫給自己的信，充滿驚喜與夢想，有聽障同學原本當想歌手，現在已是牙醫系學生，也有同學許願當搞笑藝人，現在就讀研究所，將當科技人。

「我希望以後當歌手！」沈同學是聽障生，現在就讀台北醫大牙醫系，當年在小學上課時必須盯著老師看，仔細讀唇語，才能知道教學內容，上課也比別人更認真，小時候唱歌夢想是因為聽障，但說話構音不全，只好改變志向，想讀藝術設計，歷經摸索與辛苦的求學歷程，並且重考，考上醫學院，決定未來行醫助人。

李同學分享當年寫給自己的信「志願是搞笑藝人」，還秀出信上附的圖畫，畫的是一名紅歌星，半邊臉是費玉清、一半是周杰倫，合唱10年前的當紅歌曲《千里之外》，他還當場還模仿兩人合唱，笑翻全場。李同學說，當搞笑藝人的志向雖然被家人反對，現在就讀台科大能源所，但不會放棄，仍會一邊唸書，一邊將搞笑表演放上網路播放分享。

文心國小第14屆畢業學生有300多人，今天超過半數重回校園開校友會，一起打開時光膠囊，一名同學分享拆信前，直說很緊張，為此失眠3天，結果信裡竟寫著「要與十年後的自己一起出玩」，連自己也很傻眼，讓全場哄堂大笑。

信中當年有人許願要交女朋友、考上大學、要孝順父母、身體健康，許多人都達到目標很開心，信裡也有10年前的自己寫下就學時的提水趣事等等，也有父母因為孩子出國，特地代替到校拆信，非常重視。

文心國小校長陳怡婷說，今年是第二屆校友回娘家，看到孩子分享10年前寫給自己的信，覺得孩子長大了，非常感動。她說，小學階段是孩子人格養成、興趣探索的重要階段，11年前，校方開始在畢業典禮中讓畢業生寫下給10年後自己的信，10年後大多是大學畢業、社會新鮮人階段，重回校園拆信，盼望孩子能「莫忘初衷，懷抱理想！」

文心國小畢業生拆開10年前寫給自己的信，回味童年時光及當時立下的目標。（記者蔡淑媛翻攝）

李同學秀出10年前寫給自己的信，畫圖是要當搞笑藝人。（記者蔡淑媛攝）

文心國小學生畢業十年後回校開校友會，打開時光膠囊，拆開當年寫給自己的信。（記者蔡淑媛攝）