畢業季鳳凰花大爆發 馬公安逸湖美景爆紅

透過湖光倒影，讓花朵大爆發的鳳凰木格外具有詩意。（記者劉禹慶攝）

2018-06-02 18:23

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕又到了驪歌初起的時候，也是鳳凰花開的季節，位在馬公連接北環線澎203號縣道的馬公安逸湖，也因為鳳凰花開的美景在網路上爆紅，成為新興景點，也讓人想起澎湖軍方的造林成果，真正是前人種樹、後人乘涼！

澎湖地勢平坦，沒有高山聚雲，年蒸發量大於降雨量，植樹不易；境內也沒有河川湖泊。在前司令官宋川強時代，澎湖防衛司令部官兵投入造林，建造人工湖泊蓄水灌溉，事隔20餘年後，除了綠樹成蔭，軍方開闢的天人湖、雙湖園、菊苑等，直到新近爆紅的安宅安逸湖，都成了觀光景點。

安逸湖鄰近澎湖203號縣道旁，是馬公與湖西的交界處，更是馬公通往湖西、白沙及西嶼等北環線道要衢，園區內種植的3顆鳳凰木今年大爆發，火紅花朵豔麗醒目，搭配下方的人工溝渠，落花飄逸在水影中，加上湖光倒影，攝影美照在網路瘋傳，一夕間爆紅，許多在地居民及遊客慕名而來。

以往鳳凰木不曾如此大爆「花」，今年盛開疑與天氣過於炎熱有關，澎湖縣林務公園管理所林務股長邱宗儀說，樹木會因應自然界出現輪迴，有可能在氣候環境不好，或特別乾旱的時候，會想要繁殖下一代，開花特別茂盛。而今年澎湖缺雨水，與比較耐旱鳳凰木的原生環境類似，加上日照充足，才會出現大爆發奇景。