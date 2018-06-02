台中屯藝暑期兒童藝術營招生 熱門班秒殺

台中市屯區藝文中心暑假開辦「兒童藝術營」，今天首日開放報名，8點不到現場就已大排長龍。（記者陳建志攝）

2018-06-02 19:34

〔記者陳建志／台中報導〕台中市屯區藝文中心為了讓小朋友在暑假期間能參與藝文課程，從6月30日起至8月17日舉辦「創意生活～兒童藝術營」，除安排即興打擊、油畫、魔術、團康等課程，還邀請逢甲大學3D列印中心進行生活藝術展，今天開放報名，早上8點不到民眾就大排長龍搶報名，4個梯次的平日時段幾乎秒殺，假日時段4個梯次名額也所剩不多，想參加民眾手腳要快。

暑假即將到來，屯區藝文中心已連續多年舉辦「兒童藝術營」，今天舉行招生記者會與「漸型－3D列印生活藝術展」開展，現場安排AI機器人進行跳舞表演，還和小朋友玩「剪刀、石頭、布」，讓小朋友都覺得很有趣。

市府文化局專門委員林敏棋表示，今年除了數位動能、即興打擊、油畫、魔術、團康、手拉坏、捏麵人、手作創意、自然能源等課程，讓小朋透過玩的方式，學習到不同的技能，還加入發展多年的3D列印技術，將此運用到藝術創作，讓小朋友能接觸此一蓬勃發展的技術。

屯區藝文中心表示，這次營隊共安排平日班4個梯次，每梯次從星期2到星期5共4天，包含午餐收費2000元；假日班從6月30日到8月12日也有4個梯次，每梯次2天，包含午餐、教材收費1000元，每梯次30人額滿。

今天是報名第1天，因首日報名打7折，加上課程很豐富，8點半才開始開放報名，結果8點不到民眾就大排長龍搶報名，平日班不到中午就已接近額滿，假日班所剩名額也不多，有興趣小朋友要趕快報名。

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