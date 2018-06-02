3公里10家攤販太競爭 溪州農民扮「熊」賣西瓜

彰化溪州台一線上，西瓜販賣競爭，有農民扮演拉拉熊吸客。（記者陳冠備攝）

2018-06-02 18:04

〔記者陳冠備／彰化報導〕有熊ㄟ～彰化縣溪州鄉盛產西瓜，近日進入採收期，農民採收後，直接載到台1線販售，短短3公里就有近10家西瓜攤販，成為有名的西瓜路，為吸引客人買瓜，有農民裝扮拉拉熊公仔拉客，果然吸引不少駕駛停下買瓜，駕駛試吃後大讚，溪州西瓜又沙、又甜啦。

「熊」甜的西瓜低加啦！鐘姓瓜農表示，西瓜最怕大水淹！前2、3年，西瓜開花、結果期時都遇到極端氣候，因此收成有限，甜度也不若以往，所以不少農民乾脆由攤商收購，不擺攤了，今年氣候穩定，雨水少，甜度口感好，大西瓜品種可達30台斤以上，每斤約15至20元，1天可賣4、50顆，因此又吸引不少瓜農回來西瓜路賣西瓜。

鐘姓瓜說，樂見西瓜路再度熱鬧起來，不過做生意也很重要，兒子靈機一動，裝扮拉拉熊公仔，抱著大西瓜站在路旁招手搶客，此舉果然吸睛，不少駕駛紛紛停車買瓜，業績也上漲2成。

曾姓民眾表示，經常往返西螺大橋，覺得溪州的「濁水西瓜」最好吃，因為濁水溪畔土壤富含礦物質，砂質地排水性佳，所以種出的西瓜尚沙、尚甜，這次路過買了11顆，要載回去請親友們品嚐。