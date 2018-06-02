大安沙雕音樂季 「搖滾螺絲港」熱音大賽揭幕

「璀璨向日葵」沙雕，運用錯位的技巧，在夕陽漸落時共構成璀璨奪目的風景。（記者張軒哲攝）

2018-06-02 17:50

〔記者張軒哲／台中報導〕中台灣夏季濱海盛事，大安沙雕音樂季今日起至十八日在大安濱海樂園登場，昨日白天以「搖滾螺絲港熱音大賽」揭開活動序幕，夜間舉辦開幕晚會，邀請于台煙、李明德、知己二重唱、林浩一等歌手輪番表演懷舊民歌。副市長林陵三到場同樂，邀全國民眾到大安賞沙雕、聽好歌，感受海線濱海魅力。

為迎接台中世界花博會，今年大安沙雕音樂季以台中花博為主題，打造一系列「大安沙雕星球」創意沙雕展，並突破單座沙雕創作及尺寸規格限制，改以組合型夯沙技法，運用世界最新進的「共構式聯座雕法」讓視覺有延伸感，透過十六個主題，共二十座沙雕作品相互串聯。

今日天氣炎熱，大安區是因為大安港而得名，清朝時因為港田形狀像螺旋稱為「螺絲港」，「搖滾螺絲港熱音大賽」有來自全國各地樂團在沙灘舞台勁歌熱舞，參賽，台中市府觀旅局邀請相關贊助單位提供活動抽獎品，包括大安區農會提供安農五寶伴手禮、維他露基金會與泰山企業提供消暑飲料、麗寶樂園提供入園券等多項好禮抽獎，中獎民眾熱開懷。

林陵三表示，大安沙雕音樂季活動今年邁入第八年，今年更首度被交通部觀光局列為「寶島仲夏節」系列活動之一，顯示大安沙雕音樂季已成為中台灣海線地區的重點夏季活動。

觀旅局副局長陳育正說，今年突破以往單座沙雕創作及尺寸規格限制，改以組合型夯沙技法，運用世界最新進的「共構式聯座雕法」讓視覺延伸，在視覺感上創造海天一線形塑出宏偉之感。沙雕展中還有一座相當特別的作品「璀璨向日葵」，沙雕師巧手雕鏤出空心圓，運用錯位的技巧，在夕陽漸落時共構成璀璨奪目的風景，受到遊客好評。