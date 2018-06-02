總統盃社會創新黑客松 法扶入選卓越團隊

2018-06-02 18:56

〔記者吳政峰／台北報導〕中華文化總會與資訊工業策進會等機關共同舉辦的「總統盃社會創新黑客松」競賽，今日於總統府舉辦決賽，法律扶助基金會自Top10團隊中脫穎而出，獲選為5隊卓越團隊之一，獲蔡英文總統親自接見並頒贈獎盃。

法扶參賽主題為「運用數據分析，讓扶助弱勢資源配置最佳化」，以目前最受關注的高齡化問題「中低收高齡者」為例，檢視法扶會在新北市地區的案件覆蓋情形，佐以法扶會及新北市政府宣導與法律諮詢資源的分佈現況，計算出偏遠地區中低收老人到法律服務據點的最適距離，藉此檢討現有服務缺口，重新配置法律服務資源，建立嶄新且可推廣的服務模式。

法扶副執行長林聰賢表示，社會安全網需要法律的支持，而法扶是目前國內唯一能夠主動持續提供大規模法律服務的團體，除了於訴訟程序中扶助弱勢民眾外，如何透過更前端的法治教育與法律諮詢來預防可能的法律紛爭，更是法扶會的重點工作項目。

林聰賢強調，法扶全國共22個分會，每年在全國各地超過1000場的法治教育宣導以及法律諮詢外展服務，配合成立14年以來所累積的數據資料，是這次競賽中的重要分析基礎。

林聰賢指出，參加黑客松競賽除了藉由數據分析找出服務缺口，更重要的是進行服務創新，及建立跨部門的緊密合作，這次分析中發現法扶會在北海岸對於中低收入老人的涵蓋率偏低，雖然法扶與新北市政府合作設有視訊法諮據點，但是對於老人來說還是有交通及心理上的障礙。

為此，法扶會自5月起與新北市政府合作，由法扶律師搭配新北老人文康車前往雙溪、三芝等地區，提供法治教育宣導、法律諮詢及收案的三合一服務，這項「行動法扶服務」廣受民眾與社工的好評。未來除了將此種服務模式推廣至全國各鄉鎮及其他族群外，也計畫運用新興科技（如建置App）來有效縮短服務供需上的城鄉差距。