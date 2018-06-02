這場畢典不一樣！ 96％畢業生順便慶祝就業

2018-06-02 21:49

〔記者吳俊鋒／台南報導〕近2年來，參加勞動部「雙軌訓練旗艦計畫」的雲嘉南學子，唸書與工作兼顧，並透過實習的培養技能，順利進入職場的比例，高達96﹪；276位應屆生今天齊聚，歡慶自己畢業也就業。

這場7校聯合畢業典禮在崑山科大舉行，勞動部長許銘春期勉學子們繼續朝自己的夢想前進，她還與各界貴賓合唱「隱形的翅膀」，預祝未來在職場上，可以飛得更高。

為縮短學用落差，勞動部開辦「雙軌訓練旗艦計畫」，讓就讀大專院校的年輕人，藉由職場實習的機會，培養所需的技能，邊唸書又工作，取得文憑，也累積經歷，完全不浪費時間。

許銘春說，雙軌的學子在這4年來，雖然休息時間較少，但辛苦播種可以歡笑收割，所具備的職場歷練，將比一般生更具競爭力，且透過計畫，也讓人才在工作崗位能「立刻上手」，與產業的連結「零時差」。

許銘春強調，這項計畫不僅政府補助一半唸書的費用，實習時也有訓練津貼，近2年來，雲嘉南區的雙軌生的超高就業率，已成功翻轉傳統的升學觀念。

典禮開場後，學生發揮創意，穿著機械、電子、廚師、餐飲服務等不同質類服裝，手持道具走秀，象徵畢業即就業。

現場也頒發結訓證書與畢業證書，勞動力發展署長黃秋桂、雲嘉南分署長柯呈枋、副市長吳宗榮等都出席，獻上祝福。

畢業生代表徐秀禎表示，高中時就開始兼職，分擔家計，原本礙於經濟因素，無法上大學，雙軌計畫讓課業與工作都能顧及。

徐秀禎提到，4年來，成功為自己累積就業實力，也獲得廠商以副領班的職位留任，比社會新鮮人更早在職場「卡位」，雙軌計畫真的很受用。

畢業生陳芝瑛則指出，因長輩經商失敗，高中就做過診所助理、餐廳外場等工作，貼補家用，雙軌計畫讓她更能掌握職場倫理，連抗壓性都變強了，自己的優異表現，也讓公司加薪留用她。