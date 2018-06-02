南投百人口琴大匯演 逾800人聆聽音樂饗宴

2018南投口琴節-百人口琴大匯演，2日下午在縣府文化局演藝廳舉行。（記者張協昇攝）

2018-06-02 18:21

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣口琴愛樂協會2日下午在縣府文化局演藝廳舉辦2018南投口琴節-百人口琴大匯演，由信義國小帶來世界名曲「拍手歌」揭開序幕，隨後漳和國小、南投國小、南投國中、弘明實驗高中、南投口琴愛樂協會，接續表演「美女與野獸」、「屋頂上的提琴手」、「凱旋進行曲」、「蒲公英的飛行」等曲目，讓現場逾800位觀眾沈醉在優美的音樂饗宴中。

前往聆聽的南投縣長林明溱表示，2005年南投辦理首屆百人口琴大匯演，10多年來培養無數口琴人才，目前縣內有10多所學校積極推動口琴，因此這次大匯演共有400多位口琴表演者，希望喜愛樂器的學生，能多學習音樂技藝，帶動縣內學習樂器風潮。

擔任南投縣口琴愛樂協會理事長的縣議員洪明科也指出，南投口琴從默默無名的情況下，逐漸推廣與發展，每年參與口琴表演人數越來越多，聆聽的人數也一直增加，展現口琴推動成果，且縣內學校在全國口琴競賽中，獲得許多第1名頭銜，希望未來有更多學生學習口琴，光大南投口琴成績表現。

縣府教育處則表示，縣內學校在口琴全國比賽中，獲得非常好的成績，曾在2012年馬來西亞亞太口琴節中，榮獲口琴四重奏青少年組金獎，2014年韓國首爾口琴節比賽中，榮獲口琴四重奏青少年組第1名，2016年亞太口琴節國際口琴大賽青年組第1名，2017年全國學生音樂比賽中區決賽國小組、國中組口琴合奏及四重奏組特優第2名。