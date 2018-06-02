吸日客暢遊中台灣 集集鐵道吃喝慢活掛頭牌

2018-06-02 17:36

〔記者劉濱銓／南投報導〕有秘密花園與最後火車站之稱的集集支線鐵道車埕站，觀光局為擴大日客前往中部旅遊，利用「台日觀光高峰論壇」機會，邀請日本觀光產業代表搭乘集集支線彩繪列車，來到充滿日式風味與木業、鐵道特色的車埕參訪，在連日遊覽中、彰、投等地後，日方代表認為集集支線懷舊慢活，是相當有代表性的旅遊行程。

今由交通部觀光局副局長張錫聰、台灣觀光協會會長葉菊蘭、日月潭風景區管理處長洪維新等人帶隊，與日方代表一同搭火車抵達車埕，在地居民熱情揮舞台日旗幟歡迎遠道來訪，並由南投原住民學童表演舞蹈，之後一行人還品嚐水里在地梅醋及冰棒，炎炎夏日生津又消暑，對南投的熱情與農特產品留下深刻印象。

日本觀光振興協會會長山口範雄表示，很久沒有搭小火車輕鬆慢遊了，集集支線沿途的風光，令他相當滿足，這樣的旅遊方式，有別於新幹線講求快速的型態，會讓人沉澱心靈，相當有意義。

觀光局副局長張錫聰表示，台日因地理、文化相近，過去日客來台則多停留在北部觀光，為吸引其南下中部，便與日本觀光產業合作，藉著帶領到台中歌劇院、高美濕地，以及彰化扇形車庫，再搭乘集集支線鐵道火車欣賞沿途風光，感受懷舊慢活的特色，而日人對於支線鐵道旅遊也特別讚許，期盼能藉由台日觀光高峰論壇的機會，吸引日客遊中台灣的目的。