雄中自創畢業歌 清新女主角尬《朋友BANG不見》

雄中畢聯會自創曲《再一次 相見成長告別》MV中，女主角李采蓉輔助蔣霆威走過低潮。（雄中提供）

2018-06-02 17:34

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄中學票選畢業流行曲《朋友BANG不見》，歌手聖結石高唱沒有珍重再見，打破溫馨傳統，不過，畢業生自創《再一次 相見成長告別》，女主角李采蓉勵志演出，被認為重拾雄中精神。

《朋友BANG不見》獲選高雄中學107級畢業代表流行歌，擊敗蘇打綠《當我們一起走過》、五月天《如果我們不曾相遇〉，歌詞提到「我開心就BANG、我不開心也BANG，沒有珍重再見內容，更沒感傷離別」，被認為打破傷感傳統，展現高中生自我重於群體潮流。

不過，雄中畢聯會自創曲《再一次 相見成長告別》MV，1日上架YouTube吸引400多次觀看，畢業生李采蓉在MV中輔助同學蔣霆威，走過讀書低潮，於手機收到台大醫學系入學通知，並重回球場找回自信。

雄中校長謝文斌說，不是只有票選BANG不見，MV展現同學創作力，太有才了！

畢業生留言說，曲風清新、勵志，重獲好評。並對女主角清新演出按讚，稱「采蓉是女神！」

MV導演張博皓說，畢業生包辦詞曲及創作，作曲花最多時間，拍攝及後製約半個月，展現追夢不畏挫折，跌倒再爬起，同學間相互扶持，「這才是雄中味道與精神。」

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