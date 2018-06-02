慘！曾文、烏山頭快見庫底 嘉南二期作水源無著落

烏山頭水庫連大壩前庫底都快乾了。（記者楊金城攝）

2018-06-02 17:02

〔記者楊金城／台南報導〕嘉南農田水利會好不容易將在明天完成嘉南灌區一期稻作供灌，但二期作供灌水源還沒著落，曾文水庫、烏山頭水庫到今天下午的蓄水量，連庫底都快乾了，20多年來僅見，再不下雨，嘉南二期作可能面臨停灌休耕，供灌難關一關比一關艱困。

曾文水庫蓄水量到今天（6月2日）下午僅剩1780萬噸，蓄水率剩3.9%，烏山頭水庫更慘，只剩680萬噸水，蓄水率剩8.6%，烏山頭水庫上游集水區都乾涸了，連大壩前庫底都快乾了。

到烏山頭遊玩的觀光客驚呼說：「水庫快沒水了」，烏山頭導覽志工周東和說，烏山頭沒水，曾文水庫會放水到烏山頭，烏山頭很少缺水露出庫底，現在曾文、烏山頭兩水庫都快見底，缺水旱象之嚴重是他20多年來僅見。

農委會主委林聰賢和嘉南農田水利會昨天就到六甲赤山龍湖巖祭拜祈雨，水利會管理組長黃義銘說，嘉南二期作（含稻作和雜糧）供灌面積4.3萬公頃比一期作供灌面積1.8萬公頃還大，往年平均用水量達3億5千萬噸水，比將完成一期作供灌水量1億8千萬噸水還多，二期作供灌水源還沒著落。

黃義銘說，水利會將在6月中旬進行灌溉檢討，往年二期作供灌在6月中旬開始，最晚供灌是嘉義、朴子灌區的7月底，後續二期作能否供灌，要看水庫有無蓄水。

水利會憂心說，再不下雨，只能盼望颱風季；蓄水不夠，嘉南二期作不但面臨停灌休耕，接下來的明年一期作春耕也可能休耕，缺水問題嚴重。