「台灣高山茶王」四連霸 新東興茶業奪春茶賽特等獎

2018-06-02 17:01

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉農會「台灣高山茶王」春茶競賽成績出爐，新東興茶業榮獲特等獎，連同去年包辦春、冬茶及前年冬茶特等獎，締造難得的四連霸紀錄；農會將於16日在原鄉驛站舉行頒獎展售會。

「台灣高山茶王」春茶競賽經過3天嚴格評審，成績今天（2日）揭曉，入等計有99點，包括特等獎1名、頭等1至6（無頭等4）5名、頭等10名、金獎34名、銀獎49名，以及優良獎265名。

眾所矚目的特等獎再度由新東興茶業榮獲，繼去年春、冬茶及前年冬茶競賽特等獎，四度連莊，今年也有2名原住民茶農拿到頭等，分別是獲得第4屆百大青農的姑姆．鄔民及高煜棠。

主評農委會茶業改良場副場長邱垂豐說，今年不論茶葉栽種的氣候環境，以及採收、製作的天氣狀況都不錯，春茶整體品質提升，淘汰率為33.9％，較去年的43％大幅降低，入等的茶樣香味符合「高山味」，滋味甘醇。至於被淘汰的，則有茶農以非當季的茶參賽，仍難逃評審嚴格把關，其餘用擠壓機製作的茶葉，縱使外觀優美出色，卻無法泡出好滋味，也會毫不留情淘汰。

仁愛鄉農會戴錦稔說，為提升鄉內青年茶農的製茶水準，農會也陸續開辦品茶師培訓，今年更首度讓通過中級認證的8名茶農跟著茶賽的評審見習，透過實地杯測，品評茶葉的好壞。