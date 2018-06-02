議會助理貼文槓上 「館長」怒了要網友幫他肉搜

2018-06-02 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕有「館長」之稱的健身教練網紅陳之漢，近日批台灣幼兒托育費太高、公托又抽不到，批評政府把前往國外灑「不食人間煙火」，但遭批私立幼兒園1萬5好貴；教練課3萬6是專業，酸館長是「專業自助餐」，台北市民進黨議員梁文傑也PO文說現在網路上健身影片很多，根本不用請教練，文章引起廣大討論，目前梁文傑張貼該文的粉絲頁已經關閉。

綜合媒體報導，「館長」針對總統蔡英文日前宣布捐款100萬美元協助世界衛生組織對抗伊波拉病毒，暴怒批：「台灣小孩連幼稚園都上不起了，國家卻一直把錢往外面送」，此番言論近日引起不小風波，多方人士也參戰討論。

當初館長在直播中說：「自己的員工大胖有2個小孩，結果根本抽不到托嬰，如果托到公共托嬰一個月幾千元，沒抽到只好念私立，2個小孩1個月要準備3萬元，台灣的幼稚園，私立有多貴你知不知道？不食人間煙火就是現在這個政府。」，有些網友很贊同，有些網友則不買單，回酸說：「大胖不是剛換了百萬新車？」、「拿大胖舉例？他不是靠賣課一個月賺10幾20萬？結果1萬5的私立幼兒園付不出來？」

台中市議會助理撰文投書《放言 Fount Media》：「只是同樣是1萬5的花費，在館長的館內只能接受8到9小時的專業課程，而在私立幼兒園卻可以讓小朋友整整學習一個月，但私立幼兒園反而被館長嫌好貴，難道只有健身的專業才是專業嗎？館長現在是要教台灣人去否定私立幼兒園的專業嗎？」，館長則反嗆：「想寫死我？當幾年前網軍？做不好不能講？這台中議會助理老闆是誰？請大家幫我找出來」。

台北市議員梁文傑也附和指出，現在網路上健身文章、影片很發達，根本不用請教練，更是惹怒館長說：「你如果連健身專業重要性都不懂，我看你這次選舉肯定不會當選」。

不少網友是館長鐵粉，認為館長言之有物，但也有網友反駁：「捐款世衛跟國內托育一碼歸一碼吧」、「其餘的不說，大罵總統幹你娘滿沒風度的，人家媽媽不是前不久才過世嗎」、「一堆館粉看到實話就崩潰ㄏㄏ」。