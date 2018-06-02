女嫌97元帳單付102元找5元很噁！男網友傻眼上網求解

有女生嫌棄男生結帳時湊零錢換找零很噁。圖為示意圖。（資料照）

2018-06-02 19:20

〔即時新聞／綜合報導〕每個人結帳時，可能都會有不一樣的方式，但有男網友在PTT上提問，有女生覺得97元付102，找回5塊錢這種行為很「噁」，但男網友百思不得其解，詢問網友這種行為真的有不妥嗎？

一名男網友在PTT上表示，他介紹了一個男的給他還不錯的女同事認識，結果兩人出去後，「女同事因為男方97元付102元這個舉動而大大扣分，她覺得這樣很小家子氣，感覺是個愛計較的人。」

而原PO跟男方也還不錯，知道他平常就有這習慣，因為不想要皮夾太多零錢，也覺得他這樣的行為沒有不妥的地方，有點傻眼的詢問說：「痾……97元付102元這種行為會很噁心嗎？」

大部分網友幾乎一面倒認為是女生單方面「怪怪的」，紛紛留言：「是我智商太低嗎? 這跟小家子氣有什麼關係阿?」、「身上一堆零錢就很討厭啊，這個女的也太難相處了吧？」、「她腦袋有洞嗎，店員拿5塊錢比較好找給客人阿」；但也有網友覺得：「一百種人有一百種價值觀和習慣，也沒什麼誰對誰錯」、「日本人某些地方很傳統，錢包最好跟中田翔一樣塞到滿，付帳時就帥氣抽出紙鈔就是，還掏出零錢找零錢..」。

的確，日本去年就有為了該不該在結帳時，掏出零錢換比較大的面額而引起討論，當時統計結果為78%贊同湊零錢，但也有22%認為十分不妥，這樣的結果應是日本民族性不喜歡麻煩別人的緣故。