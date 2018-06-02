號召原民青年回鄉 工讀體驗月薪2萬2650元

「原YOUNG青年返鄉工讀體驗計畫」，今年提供全國500名原住民族大專在學青年參與，每月可領取2萬2650元工讀薪資，有興趣者可上「原JOB-原住民人力資源網」了解。（擷取自原JOB-原住民族委員會原住民人力資源網）

2018-06-02 17:12

〔記者楊綿傑／台北報導〕為了讓原住民族青年體驗具有學習性與安全性的工讀環境，並有機會參與原住民族公共事務相關服務，原住民族委員會推動「原YOUNG青年返鄉工讀體驗計畫」，今年提供全國500名原住民族大專在學青年參與，每月可領取2萬2650元工讀薪資。

原民會的原住民族青年返鄉體驗工讀計畫，透過扎實體驗產業及地方行政事務的工作，提供青年利用暑期工讀賺取學費及生活費，同時參與部落服務及適性多元的職場體驗，促進青年職涯探索、職場體驗與回饋鄉里等服務面向，強化青年就業力，進一步提升青年未來返鄉就業或創業的意願。

原民會主委夷將．拔路兒說，計畫提供大專青年職場體驗，以及參與原住民族各公共事務領域及產業人力培育的機會，也兼具青年多元文化能力及建立良好的人際關係。這次的職缺將開放讓原住民族地區衛生所、原住民族家庭服務中心、原住民族部落文化健康站提報職缺，希望這些單位提出職缺後，讓衛生醫療暨保健、長期照護、社會工作等原住民青年人才能回鄉服務，藉由返鄉體驗，以利青年未來返鄉就業活絡部落。

原民會說，歡迎有興趣參與這項暑期工讀的大專青年朋友們踴躍報名，自6月初開始，就可上原住民族委員會官網或原JOB-原住民族委員會原住民人力資源網搜尋「工讀」點選報名資訊一覽表，內有公告相關工讀單位與報名資訊。