華山運動會飄香味 250名老寶貝開心「迺夜市」

2018-06-02 17:25

〔記者陳冠備／彰化報導〕歡迎選手進場，咦！怎麼都是攤販車？華山基金會華山站今日在田中國小活動中心舉行第6屆愛老人運動會，華山今年特別以「迺夜市」為主題，250位受邀阿公、阿嬤推著精心佈置的燒番麥、熱狗、牛排與烤魷魚等7個夜市主題攤車位進場，把比賽場地弄得「香貢貢」，不少長者還沒比賽就先喊巴豆腰，也大讚華山用心，讓比賽變有趣了。

華山基金會彰雲嘉區區長林秀儀表示，「迺夜市」是台灣人最具共鳴的記憶，不論是空氣中的誘人香味、映入眼簾的鮮豔招牌，都讓人想大快朵頤，今年華山愛老人運動會特別以「華山大夜市」為主題，藉此吸引獨老長輩走出來動一動，為了佈置這些「夜市攤車」，更動員200多位志工，籌備近1個月才完成。

運動會場今日特別邀請田中鎮百歲人瑞王福生阿公、彰化縣長夫人劉慧如、立法委員陳素月、王惠美等地方士紳代表為華山大夜市點燈開市，現場除了美食攤位，也提供撈金魚、套圈圈等遊戲攤位，還提供免費義剪，讓老寶貝們玩得不亦樂乎。

70歲的張阿公表示，以前常與太太一起逛夜市，吃牛排，覺得平凡就是幸福，但19年前太太逝世後，獨居迄今就再也沒逛過夜市，這次參與華山盛會，想起過去美好時光，覺得很感動，也會想再去真正的夜市回味。