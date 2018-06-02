雲林史上第一次龍舟賽 「槳」盃超吸睛

雲林龍舟賽原木手工打造的「槳」盃，好吸睛。（記者黃淑莉攝）

2018-06-02 16:49

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林史上第一次龍舟賽16、17、18日在口湖鄉椬梧滯洪池登場，共有116支隊伍參賽，8艘競賽龍舟今天（2日）開光點睛，其中，原木手工打造的「槳」盃特別吸睛！

今天開光點睛由縣長李進勇、議長沈宗隆、口湖鄉長林哲凌等地方士紳一起擔任點睛官，祈福及鳴炮後下水，為2018雲林龍舟競賽揭開序幕。

8艘龍舟都是台灣製，船身以玻璃纖維打造，重量輕、速度快，可提升首次參賽的選手能操控性與參與感。

開光點睛現場最受矚目的是「槳」盃，為了讓參賽隊伍留下深刻印象，縣府請木工藝師以原木純手工打造出「槳」盃，造型是一把船槳，以原槳等比例縮小製作。

李進勇說，口湖鄉位在風頭水尾，過去只要颱風或豪雨就淹水成災，經過多年治水成效佳，地方困境改善，接下來就要發展地方產業，口湖有鰻魚、文蛤、牡蠣、烏魚子等特產，尤其治水過程造就被籲為海角祕境的椬梧滯洪池，風景美且生態豐富。

16日起 在椬梧滯洪池大戰3天

李進勇說，縣府選擇在椬梧滯洪池舉辦第一屆龍舟比賽，除慶祝端午節，也希望藉此提高口湖知名度，進而帶動觀光發展，歡迎大家16、17、18日來雲林看龍舟比賽。

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