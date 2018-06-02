老闆娘請一碗麵 各方加入助婦人

2018-06-02 15:31

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮鎮民代表孟文源5月31日上午在麵攤吃早餐時，發現一名瘖啞婦人比手畫腳，疑似告知老闆娘沒錢買麵但是饑腸轆轆，老闆娘好心請吃麵，引起孟文源好奇，之後介入關心，發現原來瘖啞婦人有一名丈夫因肺部疾病住在醫院，家境不佳，立刻聯繫鎮公所等相關單位協助，目前公部門與慈善機構都已介入，婦人也希望能夠低調不要曝光引起話題。

孟文源打聽之下，才知道婦人已經63歲，與目前入院治療的80歲丈夫一同住在苑裡鎮蕉埔里。孟文源也詢問麵攤老闆娘，老闆娘告知孟文源說，婦人平時靠賣菜維生，之前也發生類似狀況，當時也曾經直接提供一碗麵供婦人裹腹。

蕉埔里長羅進權說，婦人算是她的親戚，不過因為膝下有三兒一女，加上有土地與房屋持分，無法申請低收入戶補助，而婦人兩名兒子靠打零工維生，女兒早已出嫁，剩下一人聯絡不上，而婦人的兒女都有家庭，經濟負擔也大。

羅進權說，可能是婦人丈夫於一個月前突然肺部不適入院，婦人因為要照顧丈夫，一時之間無法去賣菜等，可能因此出現無錢買麵狀況，而家家有本難念的經，婦人家人也不想曝光，畢竟公部門與社福機構都已介入幫忙，感謝各界關心，但難免造成婦人兒女壓力，也擔心引來批評，希望外界也不要過度渲染。

孟文源說，原本只想低調幫忙，沒料到會曝光，他可以理解每個家庭有不同苦衷，且目前醫院、各機構與鎮公所、縣府都已介入，情況應該會改善。