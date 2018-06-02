高雄山區及時雨 挹注南化水庫20萬噸救命水

2018-06-02 14:42

〔記者蔡清華／高雄報導〕昨天下午一場午後局部降雨，為南部旱象挹注甘霖，高屏溪昨夜起流量從19cms提升至24cms，南部水資源局由甲仙攔河堰引20萬噸原水入南化水庫蓄存，稍疏緩台南吃緊水情。

高市水利局長韓榮華表示，昨天下午高雄市山區降雨，主要集中在六龜、桃源地區，杉林等區域，6個小時累積雨量約50至65ｍｍ，雖未能解除旱象，但對嚴峻的南部水情應稍有助益。

南水局副局長簡振源表示，昨天下午的局部降雨，讓高屏溪流量從19cms提升至24cms，位於旗山溪的甲仙攔河堰，趁機增加引水量，從原先的每日8萬噸，增加到20萬噸。

簡振源說，高屏溪若維持11cms至12cms流量，就足夠大高雄地區的民生及灌溉用水，如有多餘的水，去年8月開始協調高雄水利會與台水公司，透過節約灌溉水量，保留旗山溪水源供南化水庫蓄存，統計引水量約5600萬噸。

南水局表示，由於近3週南部地區異常高溫，幾無降雨，旗山溪河川流量持續降低之際，也開始機動引水增加南化水庫進水量。

南水局表示，5月底南化水庫蓄水量為2135萬噸（蓄水率22.8%），目前掌握午後雷陣雨或者短暫區域降雨的機會，將河川水資源機動引入南化水庫蓄存，且持續作好水情監控與水源調度，以6月底前不進入三階限水為管控目標努力。