醫病》治癌新趨勢 花蓮慈院與日方簽署重粒子精準醫療合作

花蓮慈濟醫院邀請日本放射治療領域重量級大師與專家學者到花蓮分享重粒子治療與最新研究，並和大阪國際癌病治療基金會簽訂雙方交流合作備忘錄。（記者王錦義攝）

2018-06-02 14:35

〔記者王錦義／花蓮報導〕過去癌症化學治療連正常的細胞都一起被殺死，如何精準的殺死癌細胞是近年醫學上研究的課題！花蓮慈濟醫院今天邀請日本放射治療領域重量級大師與專家學者到花蓮分享重粒子治療與最新研究，花蓮慈院和大阪重粒子中心簽訂雙方交流合作備忘錄，內容包含兩院醫療人員交流訓練以及病人轉介治療與研究成果分享。

花蓮慈濟醫院今天舉行第二屆「高尖端精準放射治療國際研討會（International Symposium for High Precision Radiotherapy）」，包含台、日兩國放射治療領域重量級大師與專家學者與會，台灣先端放射醫學治癌基金會董事長張政彥也到場，花蓮慈院院長林欣榮說， 隨著高齡化、以及生活習慣的改變，國人罹癌率逐年提高，不過由於醫療技術提升，癌症病患治療後5年存活率也逐年提高。而癌症的治療方法多樣，可分為手術、化學治療、免疫療法、放射治療等。而傳統癌症放射治療以光子治療為主，重粒子治療是近年來最熱烈被討論的新型抗癌武器之一。

花蓮慈院副院長、放射腫瘤科醫師許文林說，重粒子、質子等粒子線放射治療，可精準定位惡性腫瘤細胞，在抵達腫瘤前，不會釋放太多的能量，所以，穿過正常組織時並不太會造成傷害，只有在抵達腫瘤位置時，才會發揮殺死癌細胞的最大效果。而重粒子線不僅可以一舉殲滅腫瘤，療程短，尤其是對於高齡患者的癌症治療，在徹底消滅癌細胞的同時，給予身體最小的副作用。

代表簽署合作備忘錄的大阪國際癌病治療基金會理事長高杉豊說，大阪重粒子中心在日本國人的期盼下，終於在今年完工，成為日本第六家重粒子治療中心，預計每年可以治療1800位癌症患者，將於2018年10月正式開始提供重粒子放射治療。這次藉著來到花蓮慈院參與研討會，讓高杉豊更了解台灣、更了解花蓮慈院以人文本的慈善醫療，未來希望透過雙方交流將日本重粒子放射治療的寶貴經驗與花蓮慈院分享，提供癌病患者真正需求的醫療照顧。

除了與大阪重粒子中心簽屬合作備忘錄，花蓮慈院也邀請大阪重粒子中心院長溝江純悅（Superintendent, Jun-Etsu Mizoe）、群馬重粒子中心教授大野達也（Medical director, Tatsuya Ohno）、九州重粒子中心教授塩山善之（Director,Yoshiyuki Shioyama）、名古屋質子中心教授岩田宏滿（Assistant Manager, Hiromitsu Iwata）等，4位重量級專家擔任花蓮慈院重粒子發展顧問，希望能成功複製日本的治療經驗到台灣，向精準醫學目標邁進。

花蓮慈院指出，日本國立放射線醫學綜合研究所成功開發出全世界第一座醫療用重粒子放射裝置，從1994年開始投入重粒子癌症治療，至今全世界約有15000名病患接受過重粒子治療，其中日本就包辦了8成的病人接受重粒子治療。完成最多的癌症病例分別是攝護腺癌、骨頭與軟組織惡性肉瘤、頭頸部癌、肺癌、肝癌。其中攝護腺癌的5年整體存活率可高達9成。