研發成果暨產學合作發表會 澎科大首見教長蒞臨

澎科大邀集產官學界，共同舉行產品發表會及合作。（記者劉禹慶攝）

2018-06-02 14:18

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕國立澎湖科技大學研發成果暨產學合作發表會，今在海科大樓國際會議廳舉行，教育部代理部長姚立德專程抵澎參加，創該校立校以來首位教育部長蒞臨紀錄，同時姚立德也允諾帶紅包而來，將盡力協助澎科大學術研究。

今日「研發成果暨產學合作發表會」，產、官、學界齊聚一堂，除了姚立德外、教育部技術及職業教育司司長楊玉惠、澎湖縣長陳光復、副議長陳雙全及產業界人士等出席參與盛會，會中澎湖旅北鄉親張文津基金會張宗元董事長，也共同簽署合作意向書，提供學生夢想創新創業的5000萬元資金。

澎科大表示，此次共安排了5項產品發表，包括第二代「海葡萄蠶絲面膜皂」、「海葡萄時空膠囊」、「海芙蓉酸痛液」、「海葡萄洗卸擬膠」及「仙人掌乳酸菌」等，現場並展示校方21件專利權及28件技術移轉等研發成果。

校長翁進坪表示，國立澎湖科技大學從國立高雄海專澎湖分部，一直到科技大學已歷經27年，至今全校師生規模已達3200人，在少子化年代，逆勢成長，實屬不易。校方矢志以建構親島嶼產業典範科技大學為目標，務實創新，積極建置兼具科技、智慧、永續經營的海洋特色科技大學，並培育親島嶼產業人才及協助地方特色產業發展為目的，希望協助縣府打造海洋生物科技產業與海洋生態永續島嶼為目標。