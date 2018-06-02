台中史上首次龍舟賽登場 豐原埤仔溪蛻變水岸公園

台中史上首次龍舟競賽軟埤仔溪登場。（記者張軒哲攝）

2018-06-02 13:40

〔記者張軒哲／台中報導〕「咚、咚、咚」台中史上首次龍舟競賽登場！台中龍舟錦標賽今明兩日在花博豐原園區軟埤仔溪盛大舉行，逾百隊選手共襄盛舉。市長林佳龍今早親自為大小龍舟點睛開光，也擔任龍舟擊鼓手帶領選手啟航，場面熱鬧。

花博葫蘆墩園區軟埤仔溪兩岸一早湧入人潮，許多親子圍坐岸邊，觀看龍舟航行，此次賽事分為「龍舟競速」及「龍舟拔河」。在競賽展開前，市府舉行龍舟點睛儀式，邀請林佳龍到場為龍舟點睛開光。

林佳龍表示，台中首次舉辦龍舟賽特別選在花博軟埤仔溪進行，經過水利局整治後，水質相當清澈乾淨，因應花博也在溪邊種植喬木花卉，打造成鑽石級的水與綠公園。今年市府舉辦花博，將不只是「放煙火式」曇花一現的活動，而是要為當地留下建設。軟埤仔溪除了作為龍舟競賽用外，未來也將成為輕艇國手訓練基地，以及消防選手水域安全訓練場地。

台中史上首次龍舟競賽上個月26日首次開放選手練習，就有零星翻船事件。今日，競速組共85隊與賽，將取20隊進入明天決賽，但開賽約20分鐘，就有一艘小龍舟在岸邊翻覆，因選手都有穿救生衣，現場救生員立即將人拉上岸，排除緊張氛圍，圍觀民眾笑稱，天氣太熱、泡泡水還比較清涼。

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