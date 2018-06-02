第4號颱風「艾維尼」最快明生成 下週二影響台灣

中央氣象局公布的東亞真實色衛星雲圖。（擷取自中央氣象局）

2018-06-02 13:04

〔即時新聞／綜合報導〕現位於南海的熱帶擾動今天早上8點增強為熱帶性低氣壓，日本氣象廳稍早也發布相關警報，若以此速度持續發展，最快將在明天增強為今年第4號颱風「艾維尼」，未來朝海南島移動，直接侵台機率低，不過其外圍水氣將為台灣南部、東部帶來降雨，可望紓緩南部旱象。

中央氣象局表示，先前位於南海的熱帶擾動今天上午正式形成熱帶性低氣壓，目前仍持續增強，明天形成輕颱的機率較高，若其順利生成，將成為今年第4號颱風「艾維尼」，未來直接影響台灣機率較低，不過該系統外圍水氣將在下週二（5日）起間接影響台灣，為南部及花東地區帶來降雨，至於降雨量及降雨時間仍待進一步觀察。

此外，原位於菲律賓東南海域的熱帶擾動最快將在下週一、二（4、5日）形成今年第5號颱風「馬力斯」，至於其未來動向是否影響台灣，目前各模式模擬結果不確定性仍大，須待進一步發展後再行分析，得出的結果才比較有參考價值。

根據日本氣象廳今天下午1點15分（台灣時間中午12點15分）發布的觀測資訊，此熱帶性低氣壓中心位置現位於北緯11.2度，東經113度處，目前正朝北方緩慢移動，中心壓力為1006hPa，近中心最大風速為每秒鐘15公尺，最大瞬間風速為每秒23公尺。