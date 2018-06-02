不畏烈日曬 台南龍舟賽運河暖身練划

去年公開男子組冠軍隊伍「四草舟屋」努力爭取今年再連霸得標。（記者洪瑞琴攝）

2018-06-02 12:17

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南國際龍舟賽將於6月14日開戰，參賽隊伍把握機會在台南運河練習，不怕天熱高温「曬日頭」，喊數1、2、3往前划此起彼落。去年男子組冠軍隊伍「四草舟屋」今天也下水練舟，能否再争取衞冕成功，最引人注目。

四草舟屋主要班底是南市輕艇委員會成員，由教練邱誌賢帶領，他曾是全運會國手，曾在102、104年加拿大舉辦的200公尺單人輕艇競速國際賽獲得2屆冠軍，目前也是遠東科大、海佃國中、土城高中的指導教練 ，因此今年龍舟賽就有4支隊伍由他領軍。

他表示，今年有很多外縣市高手參加比賽，衛冕成功有相當的壓力，但是開心比賽最重要，大家抱持團隊精神全力以赴，希望能夠拿到最高獎金30萬元。

台南國際龍舟賽今年除了最高獎金30萬元引人注目之外，也提高各組級距獎金1千元至1萬元不等，總獎金將近百萬元，果然吸引各界參賽，報名隊數195隊，較去年增加超過40隊，超過4600名選手，將於6月14日至18－較高下。

其中包括香港、中國、馬來西亞、法國、比利時、德國、荷蘭等國際友人組成隊伍。而歷屆各組比賽中，以大型龍舟賽公開男子組競爭最激烈，獎金也最高。

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