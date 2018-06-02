抗旱大作戰！賴揆籲民眾不要恐慌 節水勿囤水

2018-06-02 12:28

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南因去年入冬以來降雨偏少，水情不佳，目前啟動第一階段限水，展開抗旱大作戰，行政院長賴清德今天南下視察，他強調，一期稻作明天完成灌溉後，民生、產業用水還有2個月的供應存量，呼籲平日多節水，但切勿囤水，民眾不要恐慌。

賴清德今天上午視察南化水庫，瞭解目前的水情狀況，以及防淤隧道的興建進度之外，也為辛苦因應嚴峻水情的水利署、水利會等單位人員加油、打氣。

水利署長賴建信簡報指出，去年8月起，曾文水庫集水區已連續306天，無單日80毫米以上的降雨，嚴重影響有效蓄水量，因此全力展開各項節水管控，累積迄今節水5.5億元，相當於曾文、烏山頭水庫合計蓄水量。

經濟全力推動開源、節流、調度、備援等4大工作，穩定水情，6月3日一期稻作灌溉完成後，台南地區的民生、產業用水仍可以2個月供應無虞。

目前正在抗旱中，賴清德呼籲從生活習慣中努力節水，但切勿囤水，「大家無謂的儲水，讓水資源分散，就難以統一調度」；他還以錯誤消息造成的銀行擠兌為例，希望民眾不要過度恐慌。

賴清德指出，儘管降雨偏少，台南仍可再供應2個月的民生、產業用水，主要是貫徹開源、節流、調度、備援等4大原則，此為他擔任市長時，在管控水情上，與大家一起奮鬥所累積的經驗，也是行政院解決產業發展面臨的5缺問題，盤點水資源時，最重要的方向。

賴清德說，開源包含曾文水庫加高3公尺，增加容量，再者是有效率地清淤，加上排砂隧道；而南化水庫的排砂隧道也正興建中，他期勉能如期如質完工，還有各地再生水的運用。

節流除了一般公部門的節水之外，更重要的是灌溉管理，成效卓著；未來還會繼續推動自來水改善漏水率，以及用水大戶的回收率達80﹪。

南化水庫目前透過甲仙攔河堰，從高雄旗山溪越域引水，賴清德提到，這就是調度，再配合開源的推動，明年底台南市單日供水量從原本的90幾萬立方米，提升至120萬立方米；在備援工作，也正全力執行。

賴清德重申，面對極端氣候，目前在抗旱，也許不久後，就要全力防洪，水情的挑戰，日益艱辛，期盼大家一起努力，且無論什麼時候，都要珍惜水資源。