搖滾京劇首登歌劇院 打足40回水滸傳

2018-06-02 10:40

〔記者何宗翰／台中報導〕當代傳奇劇場的《水滸108II－忠義堂》，今、明2天將首度登上台中國家歌劇院，以《水滸傳》31回到71回的故事為本，用蒙太奇手法濃縮劇情，自忠義堂演到菊花會，將傳統京劇與搖滾融合，京劇功夫身段加入街舞嬉哈、時尚潮流等元素，「傳統演武松、林沖就可以打一整晚，這次2個小時內要狂打40回！」

《水滸108》系列由導演吳興國、編劇張大春以及配樂周華健聯手，將《水滸傳》120回故事重新改編成〈上梁山〉、〈忠義堂〉、〈蕩寇誌〉3集。《水滸108II－忠義堂》2011年在香港藝術節首演便造成轟動，當時是與上海戲曲學院合作，這次全由台灣培養的年輕演員擔綱，平均年齡僅20多歲，傳承意味濃厚。

「現在的孩子在學校讀了那麼多書，結果畢業即失業，相當令人心疼。」吳興國表示，傳統戲曲中年輕演員大多是跑龍套，這些演員從10歲就進入台灣戲曲學院科班，接受生、旦、淨、丑十分嚴謹的訓練，梁山好漢們和他們年紀相仿，是個很好的題材，「可以用年輕人的方式，去感受當時社會的欺壓、內心的不滿。」

《水滸108II－忠義堂》在音樂上結合流行文化與傳統戲曲，邀請「生命樹樂團」現場演奏，京劇文武場與吉他爵士鼓互尬，也加入街舞嬉哈與功夫身段拚搏，服裝上也力求「Fashion」，但剪裁上則維持傳統的概念。

吳興國說，這個時代太棒了，21世紀給做舞台的人太大的空間，沒有規則，要怎麼做都可以，但重點是要在沒有規則時找出規則，找出風格和方向，還有戲劇的核心，觀眾看完反應都很好，一點也不會覺得怪。