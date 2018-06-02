「1個便當1千元！」 政大香香自助餐歇業 校友、學生不捨

政大附近的香香自助餐無預警歇業，讓許多校友、學生紛感不捨。（圖擷取自Google Map）

2018-06-02 11:03

〔即時新聞／綜合報導〕位在政治大學校門口右手邊的「香香自助餐」是不少政大人的回憶，老闆卻在上月31日決定歇業，讓許多校友、學生感到錯愕不捨，紛紛po文懷念。

一位畢業於政大法律系的部落客「巴毛律師」在臉書上發文表示，香香自助餐的老闆在計價時，會故意「多加個零」，「早期老闆為了體貼學生沒錢，自助餐只夾一點點，怕學生不好意思，就故意在報價後面多加個零」，因此常常夾個主菜、青菜、配一碗飯就會喊出「600元」的價格。她表示，這是政大人的共同回憶，也是香香自助餐的特色。

「巴毛律師」也提到，老闆會發揮創意，常在店內發現新奇菜色，如「懶人魚」就是老板貼心把魚肉通通剔下來，「弄成一盤讓你撈」。如今香香自助餐無預警歇業，讓許多政大人感到相當錯愕，「根本來不及去吃最後一次」，她感嘆表示，不知道老闆以後會不會再開店，謝謝老闆帶給政大人的歡樂回憶。

根據《鏡週刊》報導，老闆透露，因店內長期人力不足，都只靠自己一人經營，才會考慮歇業，老闆進一步說明，因自己年紀越來越大，開店時間一天比一天晚，已影響到自助餐的營運狀況，才決定停止營業。