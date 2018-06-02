你沒看過的水金九！這段縮時空拍影片美到讓人想哭...

光線穿透雲層的遼闊山景。（圖片擷取自「Eric Lin」的Youtube）

2018-06-02 11:00

〔即時新聞／綜合報導〕位於新北市北海岸的水湳洞、金瓜石、九份，俗稱「水金九」，是台灣極為著名的觀光景點之一。有攝影師使用空拍機，在水金九一帶拍攝縮時影片，畫面美不勝收，讓許多網友讚嘆不已。

綜合媒體報導，攝影師Eric Lin從不同角度紀錄水金九的山海之美，利用空拍機進行長達5個月的拍攝，涵蓋了水金九日出日落、雲霧繚繞的奇景，以及九份山城在夜晚布滿燈光，點亮夜色等各式各樣的時態景致。

Eric表示，這支影片從去年年底開始籌備，直到近期才完成，這段期間進出水金九不下30次，但這項工程必須看天吃飯，有時看氣象預報認為無風，到現場準備開拍時風就來了，且也有受到霾害的影響，空拍機只升空了7、8次。

Eric表示，水金九是一個很美的地方，放眼全台沒有其它地方可以比擬，但此地也受到許多人為汙染，菸蒂和垃圾遍布，他遂在影片最後呼籲，「珍惜這片美麗的土地，不要染灰這片天空。」

影片取自「Eric Lin」的Youtube

夜晚的九份山城。（圖片擷取自「Eric Lin」的Youtube）

充滿詩意的落日海景。（圖片擷取自「Eric Lin」的Youtube）