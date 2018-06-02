日吃7顆粽配飲料 30歲壯男GG送急診

2018-06-02 07:24

〔記者黃旭磊／高雄報導〕宅配員連續五天吃熱粽配冷飲，出現腹脹、打嗝、溢酸等不適症狀，醫師診斷為胃食道逆流，併發急性腸胃炎。醫師建議吃粽最好分食、共食，並搭配青菜、蘿蔔等高纖湯品食用。

胃食道逆流併發急性腸胃炎

三十歲的曾姓宅配員嗜吃肉類及炸物，端節前趕件送粽子禮盒，忍不住每天吃六到七顆解饞，吃完繼續開車趕件，還喝冷飲消暑。五天後被送到阮綜合醫院急診，經肝膽腸胃科醫師蕭偉成診斷為胃食道逆流，併發急性腸胃炎。

蕭偉成醫師表示，曾男血脂高，心血管脆弱，而粽子不易消化，吃完不運動還喝冷飲，連日打嗝、溢酸後就醫，所幸經用藥並休養後恢復健康。

在端午節前夕，阮綜合醫院腸胃科門診在一週內收治七到八名吃粽不適病患，患者多消化不良，用藥期間看到粽子就怕，直呼不敢再吃。

蕭偉成建議，三高患者應避免高油、高鹽、高鈉等重口味食物。而坊間業者為求賣相銷路，單顆粽熱量常超過七百卡，成人若三餐都吃一顆，熱量就超過兩千卡，連續幾天腸胃當然受不了。

一顆粽子多餐吃 搭配高纖蔬菜

此外，「糯米碰上冰」讓糯米在胃中凝結、不好消化，造成患者胃痛、腹脹，若腸胃不好會導致胃食道逆流。他建議一顆粽子分多餐吃，或多人分食，並搭配蘿蔔青菜湯等高纖食物。